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Kasım 2026 SED desteği tamamlandı: 2 milyar 291 milyon liralık ödeme hak sahiplerine ulaştı

20:06, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Milyonlarca ailenin gözü kulağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek haberdeydi; beklenen Kasım 2026 SED ödemeleri için resmi açıklama geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurduğu 2 milyar 291 milyon liralık dev sosyal yardım bütçesi hesaplara geçerken, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ödeme durumlarını saniyeler içinde kontrol edebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim giderleri ve temel ihtiyaçları için kasım ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki ödemeler, e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

Kasım 2026 SED ödemeleri hesaplara aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı kasım ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla toplam 2 milyar 291 milyon liralık kaynağın aktarıldığını açıkladı.

e-Devlet SED ödemeleri nasıl sorgulanır?

Bakanlık tarafından sağlanan destekten yararlanan vatandaşlar, ödeme durumlarını dijital ortamda kolaylıkla kontrol edebiliyor. Hak sahipleri, e-Devlet sistemine giriş yaparak "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden hesaplarına yatan tutarları görüntüleyebiliyor.


E-DEVLET SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

Bakan Göktaş'tan aile odaklı destek vurgusu

Çocukların kendi aile ortamlarında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:


Destek kapsamı: SED hizmet modeli ile çocukların temel ihtiyaçları ve eğitim giderleri ailelerinin yanında karşılanıyor.


Hizmet çeşitliliği: Bakanlık, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek sosyal hizmet modellerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor.


Temel hedef: Çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler olarak sevgi dolu bir aile ortamında yetişmeleri amaçlanıyor.


Bakan Göktaş, açıklamalarının sonunda kasım ayına ait 2 milyar 291 milyon liralık ödemenin tüm ailelere ve çocuklara hayırlı olması temennisinde bulunarak bakanlığın sahadaki çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Başlıklar :mahinur özdemir göktaşsed ödemesikasım 2026 sed ödemesiaile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Kasım 2026 SED desteği tamamlandı: 2 milyar 291 milyon liralık ödeme hak sahiplerine ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim giderleri ve temel ihtiyaçları için kasım ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki ödemeler, e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

Kasım 2026 SED ödemeleri hesaplara aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı kasım ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla toplam 2 milyar 291 milyon liralık kaynağın aktarıldığını açıkladı.

e-Devlet SED ödemeleri nasıl sorgulanır?

Bakanlık tarafından sağlanan destekten yararlanan vatandaşlar, ödeme durumlarını dijital ortamda kolaylıkla kontrol edebiliyor. Hak sahipleri, e-Devlet sistemine giriş yaparak "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden hesaplarına yatan tutarları görüntüleyebiliyor.


E-DEVLET SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

Bakan Göktaş'tan aile odaklı destek vurgusu

Çocukların kendi aile ortamlarında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:


Destek kapsamı: SED hizmet modeli ile çocukların temel ihtiyaçları ve eğitim giderleri ailelerinin yanında karşılanıyor.


Hizmet çeşitliliği: Bakanlık, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek sosyal hizmet modellerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor.


Temel hedef: Çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler olarak sevgi dolu bir aile ortamında yetişmeleri amaçlanıyor.


Bakan Göktaş, açıklamalarının sonunda kasım ayına ait 2 milyar 291 milyon liralık ödemenin tüm ailelere ve çocuklara hayırlı olması temennisinde bulunarak bakanlığın sahadaki çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

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