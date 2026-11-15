En düşük emekli maaşı için 3 farklı zam ihtimali: Refah payı, seyyanen artış ve enflasyon farkı hesabı

Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için enflasyon beklentileri üzerinden yeni hesaplamalar gündeme geldi. Emekliler ve memurlar, yeni yılda alacakları zamlı maaşları öğrenmek için açıklanan tahminleri yakından takip ediyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, 6 aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirterek bu beklentiye göre oluşabilecek maaş tutarlarını paylaştı. Yılmaz'ın hesabında en düşük emekli aylığı 25 bin 926 TL, en düşük memur maaşı ise 71 bin 495 TL olarak öne çıktı. Açıklanan rakamlar, yeni yıl zammı öncesinde emekli ve memurların gelir beklentilerine ilişkin önemli bir gösterge oluşturdu. Bununla birlikte tahmini tutarların kesinleşmesi için enflasyon verilerinin tamamlanması ve resmi zam oranlarının açıklanması gerekiyor. Peki, Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?