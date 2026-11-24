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Eskişehir’den eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Helikopterde kaza kırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

"5 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu"

MSB, yaşanan elim olaya ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak, "Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

Beş askerin şehit olduğu kaza sonrası siyasiler de taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."

MHP lideri Bahçeli: Rabbim hıfzu emanında eylesin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir’de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajda, 24 Kasım 2026 akşam saatlerinde Eskişehir’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait AS-532 tipi helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti. Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 askerin şehit olduğunun bildirildiğini ifade eden Bahçeli, "Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimizden niyazım kahraman ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve beladan koruması, onları daima hıfzu emanında eylemesidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Şehitlerimizin mekanları cennet olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız büyük. Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Milletimizin başı sağ olsun

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Aile Bakanı Göktaş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan beş asker için taziye mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Enerji Bakanı Bayraktar: Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’den eğitim uçuşu için havalanan askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Aziz Milletimizin başı sağ olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Çiftçi: Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde şehit olan kahraman askerlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Gürlek: Kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan beş asker için taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait askerî helikopterimizin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Duran: Mekânları cennet, makamları âli olsun

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun. Eskişehir’de eğitim amacıyla havalanan askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun."

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Eskişehir'de helikopter kazasında şehit olan beş asker için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı daima minnet ve saygıyla anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

KKTC’den Türkiye’ye taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu taziye mesajında, "Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olmasından derin üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk milletine sabır ile başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, mesajında helikopter kazasında 5 askerin şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Hasanov, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerinin acısını paylaştığını ve yakınlarına başsağlığı dilediğini kaydetti.

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