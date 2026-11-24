Kafkasya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkat çeken Erdoğan, "Kafkasya'nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır’da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi’ne mesaj göndererek bölge tarihinin ortak olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur Geçişi ve İpek Yolu ticaretiyle Kafkasya’da kalıcı barış ve ortak refah hedeflediklerini belirtti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uluslararası Kafkasya Kongresi” mesajı şöyle:

“Kıymetli bilim insanları, Değerli katılımcılar, Sizleri en kalbî duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Iğdır’da sizleri bir araya getiren Uluslararası Kafkasya Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Kıymetli fikirleri, değerlendirmeleri, sunumları ve eleştirileriyle Kongre’nin içeriğini zenginleştiren uzmanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kafkasya’nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık.

Bugün omuzlarımızda, bu ortak tarihten aldığımız güçle gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşayacakları bir bölge bırakma sorumluluğu vardır. Bu anlayışla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le birlikte, “bir millet, iki devlet” şiarını Şuşa Beyannamesi’yle müttefikliğe taşıdık.

Şuşa’da, Fuzuli’de, Laçın’da dalgalanan Azerbaycan bayrağı, Türkiye’nin de iftiharıdır. Karabağ’ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya’nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız. Zengezur Geçişinin açılmasıyla Azerbaycan’ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkâna kavuşacaktır.

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İpek Yolu güzergâhlarında canlanacak ticaretin, artacak iş birliğinin ve perçinlenecek beşerî bağların tüm bölgeye fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bizim vizyonumuza göre Kafkasya, barışın kalıcı hâle geldiği, komşuların ticaret yaptığı ve her ülkenin ortak refahtan pay aldığı bir bölgedir.

Iğdır’da ortaya koyacağınız ilmî birikimin ve yapacağınız istişarelerin bu ortak geleceğin inşasına katkı sunmasını ümit ediyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kıymetli katılımcılara ve Iğdırlı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

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