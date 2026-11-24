Resmi izinlerin okul tatillerine denk gelmesiyle öğrenciler daha az tatil yapacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yer alan ikinci dönem ara tatil tarihleri, öğrenci ve velilerin gündemine oturdu.

Takvime göre mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi, tatil planlarını doğrudan etkiledi.

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILMADI: UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Kamuoyunda merak edilen "İkinci ara tatil kaldırıldı mı?" sorusuna MEB'in resmi çalışma takvimi netlik kazandırdı. Bakanlığın açıkladığı takvime göre ikinci dönem ara tatil uygulaması devam ediyor ve ara tatilin kaldırılmasına yönelik alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

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RAMAZAN BAYRAMI İLE ÇAKIŞIYOR

MEB'in belirlediği takvime göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem ara tatilinde 12 Mart 2027 Cuma gününe kadar okula gitmeyecek. 2027 yılı Ramazan Bayramı arifesinin 8 Mart Pazartesi gününe, bayramın ilk üç gününün ise 9, 10 ve 11 Mart tarihlerine denk gelmesi sebebiyle her iki tatil aynı hafta içerisinde birleşmiş oldu.

BAYRAM İÇİN AYRICA EK TATİL HAFTASI VERİLMEYECEK

Ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın aynı haftaya rastlaması nedeniyle öğrencilere ara tatilin ardından bayram için ayrıca yeni bir dinlenme süresi tanınmayacak. Öğrenciler mart ayındaki ara tatil ve bayram dönemini aynı zaman diliminde geçirecek; hafta sonlarıyla birlikte oluşan 9 günlük sürenin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

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