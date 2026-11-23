Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, 'Öğretmenler Günü'nü ilk kez kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kızmaz, 2021 yılında polislik sınavına başvurdu ancak kadınlarda aranan en az 162 santimetre boy şartı nedeniyle elendi. Süreci anlatan Kızmaz, “Boyum 161,4 santimetre olduğu için 6 milimetre farkla sınava giremedim ve polislikten elendim. O dönemde aynı zamanda üniversite sınavlarına da girmiştim. Sınıf öğretmenliğini kazanıp mezun oldum” diye konuştu.

Akademide yaklaşık 550 öğretmen adayı var

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri mesleğe hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Milli Eğitim Akademisi'nden biri Aksaray'da yer alıyor.

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Yaklaşık 550 öğretmen adayının bulunduğu akademide, adaylar teorik eğitimin yanı sıra görevlendirildikleri uygulama okullarında da pratik eğitim yapıyor.

Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yapan Seher Kızmaz (25), öğrencileriyle ilk kez 'Öğretmenler Günü'nü kutlayacak.

DHA Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi'nde aday öğretmen Seher Kızmaz, Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yaparken öğrencileriyle birlikte sınıfta

DHA Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, boy şartı nedeniyle elendiği polislik sınavının ardından sınıf öğretmeni olarak öğrencileriyle ilk kez Öğretmenler Günü'nü kutlayacak

Boy şartı nedeniyle elendi

Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Kızmaz, öğretmenlikten önce polis sınavlarına başvurduğunu, ancak boyunun 6 milimetre kısa olması nedeniyle bu sınavda elendiğini belirtti.

Yaşadıklarını anlatan Kızmaz şöyle devam etti: “Geçen süreçte fark ettim ki öğretmenliği kazanmam, en güzel tesadüflerden birisiymiş. Zaman geçtikçe karşıdaki çocuğun kalbine dokunmak bambaşka bir duyguymuş, bunu fark ettim.”

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DHA Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yapan aday öğretmen Seher Kızmaz, öğrencileriyle ilk kez 'Öğretmenler Günü'nü kutlayacak.

DHA Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yaparken öğrencileriyle sınıfta ders işliyor.

Öğretmenler Günü heyecanı

Bu yıl ilk kez öğretmen olarak 'Öğretmenler Günü'nü kutlayacaklarını söyleyen Kızmaz, “Bundan dolayı içimde büyük bir heyecan var.” dedi.

Liseyi 2020 yılında bitiren Kızmaz, 1 yıl mezuna kaldı ve bu süreçte sporla ilgilendi. İyi bir koşucu olduğunu düşünen Kızmaz, ardından polisliği denemeye karar verdi.

Bir yandan üniversiteye de hazırlandığını anlatan Kızmaz, parkurları gayet güzel tamamlamasına ve iyi koşmasına rağmen olmadığını, o dönem üzüldüğünü ifade etti.

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Kızmaz, “Polislik ve öğretmenlik çok güzel meslekler. Şu anda öğretmen olduğum içinde mutluyum.” dedi.

Öğretmenliği en başta iki Mustafa'nın, Hz. Muhammed Mustafa'nın ve başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mesleği olması itibarıyla çok kutsal bir meslek olarak gördüğünü kaydeden Kızmaz, bu mesleği icra edecek olmanın kendisi için büyük bir şeref ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bu yaşına kadar öğretmenlerine büyük bir saygıyla bakan bir aile ortamında büyüdüğünü dile getiren Kızmaz, öğretmenliği şöyle tarif etti: “Öğretmenlik en başta sevmek ve inanmak, ardından öğretirken ise öğrenme sanatıdır. Buz dağının ötesini görüp, çocuğun zihnini ve ruhunu ilmek ilmek dokumaktır.”

Kızmaz, “Atatürk'e baktığımız zaman 100'üncü yıl yapabildiği için, biz bugün Türkiye Cumhuriyetiyiz. Eğer yeni nesil meselemiz olacaksa, seveceğiz, inanacağız ve öğreteceğiz. Öğretirken de o ilim Çin’de dahi olsa gidip alacağız.” ifadelerini kullandı.

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DHA Aksaray'daki Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yaparken öğrencileriyle ilk kez 'Öğretmenler Günü'nü kutlayacak.

DHA Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, Cumhuriyet İlkokulu'nda pratik eğitim yapıyor; Kızmaz ilk kez 'Öğretmenler Günü'nü öğrencileriyle kutlayacak.

Şehit öğretmenler anıldı, Anamur'da görev isteği

Kızmaz, “Bu vazifede, şehit öğretmenlerimiz Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın’a karşı bir borcumuz dur. Kendilerini rahmetle anıp öğretmenler gününü kutluyorum.” dedi.

Kızmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2027 yılı Mart ayında öğretmen alarak öğrencilerimize kavuşuruz. Kendi memleketim olan Mersin’in Anamur ilçesinde görev yapmak istiyorum. İnşallah isteğimiz olur. Olmazsa da bu ülke bizim her yerde öğrencilerime kavuşmak istiyorum”

DHA Aksaray Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören öğretmen adayları, ilk kez kutlayacakları 'Öğretmenler Günü' heyecanını yaşıyor.

DHA Aksaray'da Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören aday öğretmen Seher Kızmaz, Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencileriyle sınıfta pratik eğitim yapıyor.

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