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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bu hafta yapılan üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3.7 milyon lira) ödül verileceğini duyurdu.

Güney Kore hükümeti, geçtiğimiz perşembe günü yapılan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nın (CSAT / Suneung) ardından muhtemel kopya vakalarını tespit etmek için harekete geçti.

İhbar edenlere ödül, itiraf edenlere ceza indirimi

Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tek seferde birden fazla vakanın ihbar edilmesi halinde toplam ödül tutarının 100 milyon wonu aşabileceğini kaydetti.

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Kendi kopya eylemini itiraf edip suç ortaklarını bildiren kişilerin cezalarında indirime gidileceğini, vaat edilen ödülün tamamının da bu kişilere ödeneceğini aktardı.

Kopya, kamu yolsuzluğu kadar ciddi suç

Sınavda kopya çekmenin kamu yolsuzluğu kadar ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Lee, şöyle konuştu:

"Yüz binlerce adayın ömür boyu süren emeğini çalan sınav hırsızlığının peşine kararlılıkla düşeceğiz ve bu suçu en ağır şekilde cezalandıracağız"

Ulusal sınav sistemi için talimat

Lee, uzmanlarla düzenlediği toplantıda ulusal sınavlara cep telefonuyla girilmesi ve bu sınavlarda kopya çekilmesi konularını ele aldı.

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Devlet Başkanı, kopya çekilmesini önlemek amacıyla ulusal sınav sisteminin "değişen koşulları yansıtacak şekilde" baştan aşağı yeniden düzenlenmesi talimatı verdi.

Bu tür suistimalleri "ciddi suçlar" olarak nitelendiren Lee, "Ulusal sınav sistemi, değişen koşulları yansıtacak şekilde A'dan Z'ye tamamen elden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Lee, geçmiş sınavlara yönelik şüpheli kopya vakalarının soruşturulması talimatı verdiğini de belirtti.

Sınav kopya endişelerinin gölgesinde yapıldı

Güney Kore'de bu yıl yapılan mali müşavirlik sınavının birincisi, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

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Polis, söz konusu kamera ve telefona el koymuş, soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Hukuk Eğitimi Uygunluk Sınavı'nda (LEET) tam puan alan bir kişinin de yapay zeka kullanarak kopya çektiği iddia edilirken, bu kişi kopya çekmediğini kanıtlamak üzere katılacağı canlı yayına gitmemiş, ardından Seul'deki bir otelde ölü bulunmuştu.

Gelişmelerin ardından Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı, yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilmişti.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı ise sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek amacıyla gönderilen alarm mesajı sayesinde 49 kişinin cep telefonuyla sınava girdiğinin belirlendiğini ve toplamda 98 kişinin kopya çekerken yakalandığını açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor.

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Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.

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