Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar, 2026'nın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 90,8 milyar dolara ulaştı.

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Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlardaki 3 yıldır süren düşüş, bu yılın ilk 10 ayında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2026 döneminde doğrudan yabancı yatırımlar 606,9 milyar yuana (90,8 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azaldı.

İmalat sektörüne yapılan yatırımlar bu dönemde 143 milyar yuan (21,4 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar ise 450,3 milyar yuan (67,4 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji yatırımları arttı

Yatırımların sektörlere dağılımına bakıldığında, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımların arttığı görüldü. Bu sektörlerdeki yatırımlar yıllık bazda yüzde 31,3 artışla 252,8 milyar yuana (38 milyar dolar) ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 41,7'sini oluşturdu.

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Yatırımların azaldığı sektörlere dair istatistikler paylaşılmazken, havacılık ve uzay donanımları imalatında yüzde 128,8, bilimsel ve teknolojik buluşların ticarileştirilmesi hizmetlerinde yüzde 73,3, bilgisayar ve ofis donanımları imalatında yüzde 48,8, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 35,7 ve AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yüzde 23 arttığı belirtildi.

Gelen yatırımların azaldığı ülkelere dair istatistikler paylaşılmazken, Kanada'dan yüzde 105,7, Fransa'dan yüzde 35,1, İsviçre'den yüzde 23,5 ve ABD'den yüzde 9,6 artış kaydedildi.

Çin'de 2026'nın ilk 10 ayında yabancı yatırımla 52 bin 853 şirket kuruldu.

Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirket sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı.

2023'Ten bu yana yıllık düşüş

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yüzde 8 azalarak, kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda geriledi.

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Yatırımlar 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetti, 2025'te de yüzde 9,5 azaldı.

ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki kısıtlamalar ve tarife politikalarının neden olduğu belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemişti.

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