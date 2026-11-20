Milli İstihbarat Akademisi, füzyon enerjisi teknolojilerinde Türkiye için 2035'e kadar üç aşamalı yol haritasını içeren 'Füzyon Enerjisi ve Türkiye İçin Stratejik Yol Haritası' raporunu yayımladı.

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Milli İstihbarat Akademisi, nükleer füzyon teknolojilerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, uluslararası rekabetin seyrini ve füzyon enerjisinin gelecekte enerji güvenliği üzerindeki muhtemel etkilerini ele alan "Füzyon Enerjisi ve Türkiye İçin Stratejik Yol Haritası" başlıklı raporunu yayımladı.

Çalışmada Türkiye'nin teknolojik özerkliğini güçlendirmesine yönelik stratejik seçenekler değerlendirilerek 2027-2035 dönemini kapsayan bir yol haritası önerildi.

Füzyon yeniden önem kazandı

Raporda, nükleer füzyonun hafif atom çekirdeklerinin birleşmesiyle açığa çıkan enerjinin kontrollü kullanımına dayanan bir teknoloji olduğu belirtildi.

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Uzun yıllardır araştırılan bu teknolojinin, mühendislik alanındaki bilimsel ilerlemeler, artan elektrik talebi ve enerji güvenliğini etkileyen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yeniden önem kazandığı kaydedildi.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, raporun ön sözünde Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarının, enerji güvenliğinin ülkelerin ekonomik dayanıklılığı ve hareket alanı açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacının ise enerji arzının sürekliliğini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

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Başarı ölçütü reaktör kurmak değil

Köse, Türkiye açısından füzyonun ticari geleceğinin kesinleşmesini beklemek yerine bu alanda gelişen teknolojilerde bugünden yetkinlik kazanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin gelecekteki enerji seçeneklerini genişletmesinin yanı sıra uluslararası füzyon ekosisteminde bilimsel, teknolojik ve endüstriyel açıdan söz sahibi olmasının önemine işaret etti.

Raporda, füzyon enerjisinin Türkiye açısından uzun vadeli enerji seçeneklerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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Gelişmekte olan füzyon teknolojileri ve uluslararası tedarik zincirlerine katılımın, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi ve teknolojik özerkliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin füzyon alanındaki başarısının belirli bir tarihte ulusal bir reaktör kurmasıyla ölçülmemesi gerektiği ifade edilen raporda, asıl başarı ölçütünün kritik teknolojileri geliştirme ve uluslararası füzyon ekosistemine katkı sağlama kapasitesi olduğu aktarıldı.

Füzyon teknolojilerine yönelik bugünden geliştirilecek bilimsel ve endüstriyel yetkinliklerin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji güvenliğine katkı sağlayabileceği, teknolojik özerkliğini güçlendireceği ve uluslararası rekabetteki stratejik hareket alanını genişleteceği değerlendirildi.

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Üç aşamalı yol haritası önerildi

Raporda, Türkiye'nin füzyon teknolojilerinde kapasite geliştirmesine yönelik üç aşamalı bir yol haritası ortaya konuldu.

Bu kapsamda 2027-2028 döneminde mevcut araştırma altyapılarının, insan kaynağının ve sanayi kapasitesinin envanterinin çıkarılması ve Ulusal Füzyon Programı Koordinasyon Birimi'nin kurulması önerildi.

2029-2031 döneminde öncelikli teknoloji alanlarında yetkinliklerin geliştirilmesi, 2032-2035 döneminde ise geliştirilen prototiplerin ürüne ve uluslararası tedarik kapasitesine dönüştürülmesi önerildi.

Büyük ölçekli pilot uygulama veya reaktör yatırımlarının ise 2035 sonrasında teknik ve ekonomik koşullar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Küresel füzyon yatırımları 14 milyar doları aştı

Raporda, özel füzyon şirketlerinin bildirdiği toplam finansmanın 2026 itibarıyla 14,24 milyar dolara ulaştığı, son 12 ayda ise 4,48 milyar dolarlık yeni kaynak sağlandığı kaydedildi.

ABD, Çin, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin füzyon teknolojilerine yönelik farklı stratejiler geliştirdiği belirtilerek uluslararası rekabetin yalnızca füzyon santrali kurma hedefiyle sınırlı olmadığı vurgulandı.

Bu rekabetin, kritik teknolojilerin geliştirilmesi, araştırma altyapılarına erişim, teknik standartların belirlenmesi ve tedarik zincirlerinde söz sahibi olunması üzerinden şekillendiği ifade edildi.

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