Pedal çevirmek sağlığa katkı sağlarken ekonomiye de kazandırıyor

Ulaşımda alternatif modellerin ve düşük karbonlu ekonomi politikalarının önem kazandığı süreçte bisiklet, bireysel sağlığa katkısının yanı sıra enerji tasarrufu, sağlık harcamalarının azaltılması ve yerel ekonomik hareketliliğin desteklenmesiyle öne çıkıyor. - Türkiye Bisiklet Federasyonu Projeler Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Tour of İstanbul gibi uluslararası yarışlar, sporcular, ekipler, görevliler, medya ve ziyaretçiler aracılığıyla konaklama, restoran, ulaşım ve tedarik hizmetlerinde ekonomik hareketlilik yaratabiliyor. Televizyon ve dijital yayınlarda oluşan görünürlük ev sahibi şehirlerin turizm tanıtımına katkı sağlıyor" dedi.