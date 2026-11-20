Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı kur tablosunda TL karşılıkları şöyle sıralanıyor:
Bahreyn dinarı 133.7352 TL
Arjantin pesosu (ARS) 0.03224, Arnavutluk leki (ALL) 0.61635, Bahreyn dinarı (BHD) 133.7352, Bangladeş takası (BDT) 0.40560 ve Batı Afrika CFA frangı (XOF) 0.08440 TL karşılığıyla tabloda yer alıyor.
Bosna Hersek markı (BAM) 28.2338, Botsvana pulası (BWP) 3.5516, Brezilya reali (BRL) 8.4932, Cezayir dinarı (DZD) 0.36771 ve Çek korunası (CZK) 2.2610 TL olarak listeleniyor.
Libya dinarı 7.7977 TL
Endonezya rupisi (IDR) 0.00276, Fas dirhemi (MAD) 5.0480, Filipin pesosu (PHP) 0.79079 ve Güney Afrika randı (ZAR) 2.8863 TL karşılığıyla tabloda bulunuyor.
Gürcistan larisi (GEL) 19.4631, Hindistan rupisi (INR) 0.54436, Hong Kong doları (HKD) 6.4358 ve Irak dinarı (IQD) 0.03328 TL olarak sıralanıyor.
İzlanda kronu (ISK) 0.40352, Kenya şilini (KES) 0.38791, Kolombiya pesosu (COP) 0.01473 ve Libya dinarı (LYD) 7.7977 TL karşılığıyla yer alıyor.
Singapur doları 39.1087 TL
Macar forinti (HUF) 0.14809, Makedonya dinarı (MKD) 0.90030, Malezya ringgiti (MYR) 12.2670, Meksika pesosu (MXN) 2.6461 ve Mısır lirası (EGP) 0.93753 TL olarak listeleniyor.
Moldova leyi (MDL) 2.7522, Namibya doları (NAD) 2.8865, Nijerya nairası (NGN) 0.03705, Orta Afrika CFA frangı (XAF) 0.08433 ve Özbekistan somu (UZS) 0.00421 TL karşılığıyla tabloda bulunuyor.
Peru yeni solu (PEN) 14.6964, Polonya zlotisi (PLN) 12.4115, Sırp dinarı (RSD) 0.46983 ve Singapur doları (SGD) 39.1087 TL olarak sıralanıyor.
Sudan poundu (SDG) 0.08405, Suriye lirası (SYP) 0.41351, Svaziland lilangenisi (SZL) 2.8866 ve Tayland bahti (THB) 1.4868 TL karşılığıyla yer alıyor.
Umman riyali 131.0327 TL
Tunus dinarı (TND) 16.4182, Türkmenistan manatı (TMT) 14.4138, Ukrayna hryvnası (UAH) 1.1233, Umman riyali (OMR) 131.0327 ve Ürdün dinarı (JOD) 71.1541 TL olarak listeleniyor.
Vietnam dongu (VND) 0.00196, Yeni İsrail şekeli (ILS) 15.1092, Yeni Tayvan doları (TWD) 1.5307 ve Yeni Zelanda doları (NZD) 27.6936 TL karşılığıyla tabloda son sırada yer alıyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.