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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,22 düşüşle 11.261,44 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 11.400,09 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 138,65 puan ve yüzde 1,22 azalışla 11.261,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 4,19 ile madencilik oldu.

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Küresel ölçekte merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Halihazırda yapay zekadaki yüksek beklentiler ciddi biçimde sorgulanıyor. Sektörün yatırım döngüsüne duyarlılığı, şirket ve hisse bazlı gelişmelerin küresel piyasalara yansımasını artırıyor.

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ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim belirsizliği kısmen giderilse de, üst düzey çalışanların istifa eden eski üst yönetici (CEO) Jensen Huang ile birlikte yol yürümek istediği şirketin geleceğine yönelik riskleri canlı tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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