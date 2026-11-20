Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Güne düşüşle başlayan gram altın, 5 bin 775 liradan işlem görüyor.

Gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 1,71 düşüşle 5 bin 937 liradan dünü tamamladı.

Çeyrek altın 9 bin 770 liradan satılıyor

Saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,8 düşüşle 5 bin 775 liradan işlem gören gram altın, haftanın son işlem gününe de satıcılı başladı.

Çeyrek altın aynı dakikalarda 9 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 890 liradan satılıyor.

Altının onsu, dünkü kapanışa göre yüzde 2,75 düşüşle 3 bin 559 dolardan işlem görürken, bugün 3 bin 514,6 dolarla 4 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Fed'in faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor

Altındaki düşüşü, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz artışı beklentileri ile hisse piyasasındaki satış baskısının oluşturduğu likidite ihtiyacı derinleştirdi.

Reklam Reklam

Para piyasalarında bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in para politikasında daha şahin bir tutum sergileyeceğine ilişkin öngörüler gücünü koruyor.

Dolar endeksinin yüksek seviyelerde bulunması da bu gelişmelerle birlikte altın talebini olumsuz etkiliyor.

Analistler, teknoloji hisselerine yönelen yatırımcıların dolar talebinin arttığını ve portföylerinden altın sattığını, bunun da fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Yurt içinde bugün iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile uluslararası yatırım pozisyonu izlenecek. Yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Reklam Reklam

Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 92,55 dolara yükseldi: Orta Doğu'da arz endişesi

Gündem

İznik'te çiftçi İbrahim Kutlu zeytinyağını litresi 200 liradan satışa sundu

Ekonomi

Çocuklar severek içiyordu: 1 Ocak'tan itibaren o aldatmaca yasaklanıyor