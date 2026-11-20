Sanayide üretim kapasitesi uzun yıllar işletmelerin sahip olduğu fabrika, makine parkuru ve teknik altyapıyla ölçüldü. Ancak değişen iş modelleri, üretim için gerekli kaynaklara sahip olmak yerine bu kaynaklara erişebilmenin önemini artırıyor. Özellikle başlangıç sermayesi sınırlı girişimler ve büyüme aşamasındaki KOBİ'ler, ihtiyaç duydukları üretim imkanlarını dışarıdan temin ederek faaliyetlerini sürdürebiliyor. Böylece üretim sürecinin tamamını bünyesinde toplamak yerine farklı işletmelerin uzmanlığından yararlanan bir yapı ortaya çıkıyor.

YATIRIM MALİYETLERİ SINIRLANIYOR

Fabrikasız üretim modelinin temel avantajını yüksek başlangıç yatırımlarını azaltması oluşturuyor. Üretim tesisi kurmak, makine satın almak, bakım ve yenileme giderlerini karşılamak işletmeler için önemli bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Ortak kullanım alanları ve makine kiralama seçenekleri ise bu maliyetlerin birden fazla işletme arasında paylaşılmasına imkan tanıyor. İşletmeler, ihtiyaç duydukları ekipman ve üretim alanını kullanarak kaynaklarını daha verimli değerlendirebiliyor. Böylece sermayenin önemli bir bölümü tesis yatırımı yerine ürün geliştirme, teknoloji ve pazarlama faaliyetlerine ayrılabiliyor.

SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM PLANI

Modelin bir diğer önemli ayağını fason imalat oluşturuyor. İşletmeler, üretimin tamamını kendileri gerçekleştirmek yerine belirli aşamaları uzmanlaşmış başka firmalara devredebiliyor. Tasarım, ham madde işleme, parça üretimi ve montaj gibi süreçlerin farklı işletmeler arasında paylaşılması, üretim ağlarının gelişmesini sağlıyor. Bu sayede KOBİ'ler kendi kapasitelerinin üzerinde siparişleri de iş ortaklıkları aracılığıyla karşılayabiliyor. Talebin değiştiği dönemlerde üretim kapasitesini artırıp azaltabilmek de işletmelere esneklik kazandırıyor.

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Yeni pazarlara açılma fırsatı

Fabrikasız üretim, küçük işletmelerin yalnızca kendi imkanlarıyla ulaşabilecekleri pazarlarla sınırlı kalmamasını sağlıyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üreticilerle iş birliği kurabilen KOBİ'ler, tek başlarına karşılayamayacakları büyük ölçekli projelerde tedarikçi olarak yer alabiliyor. Özellikle otomotiv, savunma, makine ve beyaz eşya gibi çok sayıda alt üreticinin görev aldığı sektörlerde bu yapı yeni ticari bağlantıların önünü açıyor.

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