Irak merkezi yönetimi, 2014 yılından bu yana devre dışı olan Kuzey Petrol Boru Hattı'nın bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye ham petrol sevkiyatını yeniden başlattı. İlk aşamada günlük 120 bin varil olarak açıklanan sevkiyatın, mevcut petrol akışına ilave katkı sağlaması bekleniyor.

İKİ AYRI GÜZERGÂH BİRLEŞECEK

Daha önce Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) üzerinden geçen boru hattıyla sağlanıyordu. Yeni gelişmeyle Irak merkezi yönetiminin Kerkük'ten Fişhabur'a uzanan kendi boru hattı da yeniden devreye alındı. Irak tarafındaki iki ayrı güzergâhın Türkiye sınırına yakın bir noktada aynı iletim sistemine bağlanmasıyla petrol, Silopi üzerinden Türkiye'ye tek bir ana güzergâhtan girerek Ceyhan'a ulaştırılıyor. Böylece yeni bir sınır geçiş hattı oluşturulmadan mevcut sistem üzerinden taşınan petrol miktarının artırılması mümkün hale geliyor.

İLK ETAPTA 500 BİN VARİLE ÇIKARILACAK

Türkiye ile Irak arasında daha önce imzalanan anlaşma kapsamında, Silopi-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın günlük 750 bin varillik taşıma kapasitesi Iraklı petrol şirketlerine tahsis edilmişti. Irak merkezi yönetimine ait hattın yeniden faaliyete geçmesi, söz konusu kapasitenin daha etkin kullanılması ve Türkiye'ye taşınan ham petrol miktarının artırılması yönünde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Irak tarafı, yeniden devreye alınan hat üzerinden başlangıçta günlük 120 bin varil olan sevkiyatın kademeli olarak 500 bin varile çıkarılmasını planlıyor. Bu artışla birlikte Irak'tan Türkiye'ye yönelik petrol akışının güçlendirilmesi ve Ceyhan üzerinden uluslararası piyasalara ulaştırılan ham petrol miktarının artırılması hedefleniyor.

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