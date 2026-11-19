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Avrupa'da doğal gaz stoklarına ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 28 Ekim'de başlayan doğal gaz çekim sezonunda, 17 Kasım'a kadar​​​​​​​ Avrupa'daki depolardan 5,1 milyar metreküp doğal gaz çekildiği belirtildi.

Bu miktarın, kış hazırlıkları kapsamında depolanan gazın yüzde 10,7'sine karşılık geldiği aktarılan açıklamada, sezonun ilk üç haftasında depolardan günlük ortalama doğal gaz çekim miktarının da tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'daki depoların doluluk oranının kasım ortası için tarihin en düşük seviyesine gerilediğine işaret edilerek, Almanya'da doluluk oranının yüzde 57,1, Hollanda'da ise yüzde 60,7 seviyesinde bulunduğu bildirildi.

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Almanya'daki doluluk oranının kasım ortası için rekor düşük seviyede olduğu belirtilen açıklamada, Avrupa'nın doğal gaz çekim sezonuna da tarihin en düşük stok seviyesiyle başladığı ifade edildi.

Açıklamada, kışın sert soğukları başlamadan depolardan yoğun şekilde doğal gaz çekilmesinin, tüketimin zirveye ulaştığı dönemlerde arz güvenliği açısından ek riskler oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

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