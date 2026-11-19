WWF, COP31 müzakerelerinde gelişmekte olan ülkelere sağlanan uyum finansmanının 2035'e kadar üç katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında iklim finansmanı konusunda görüş ayrılıkları sürerken, uyum finansmanının 2035 yılına kadar 3 katına çıkarılması çağrısında bulundu.

İklim değişikliğine uyum için sağlanacak finansman, Antalya'daki COP31 müzakerelerinin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

İklim krizinden en fazla etkilenen gelişmekte olan ülkeler ihtiyaç duydukları kaynakların artırılmasını isterken, gelişmiş ülkeler arasında yeni finansman yükümlülükleri konusunda uzlaşma sağlanamıyor.

Reklam Reklam

WWF, Antalya'daki müzakerelerde yaşanan tıkanıklığa dikkat çekerek gelişmiş ülkelere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

İhtiyacın yalnızca yaklaşık 10'da 1'i karşılanıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) son Uyum Açığı Raporu'na göre, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayabilmesi için 2035 yılına kadar yıllık yaklaşık 305 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

Bu ülkelere 2024 yılında sağlanan uluslararası kamu kaynaklı uyum finansmanı ise 28,2 ile 31,7 milyar dolar arasında kaldı.

WWF, mevcut finansmanın ihtiyaçların yalnızca yaklaşık 10'da 1'ini karşıladığını vurgularken, ihtiyaç duyulan her 1 dolara karşılık yaklaşık 10 sent kaynak sağlanabildiğini söyledi.

Reklam Reklam

En az 120 milyar dolarlık hedef gerekiyor

Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen COP30'da ülkelerin uyum finansmanını 3 katına çıkarma konusunda anlaşmaya vardığı, ancak artışın hangi tutar üzerinden hesaplanacağının netleştirilmediği belirtildi.

WWF'nin açıklamasına göre, 2021 yılındaki Glasgow İklim Paktı kapsamında verilen, uyum finansmanını 2025'e kadar yıllık 40 milyar dolara çıkarma taahhüdü esas alınırsa 2035 yılı için en az 120 milyar dolarlık hedef belirlenmesi gerekiyor. Ancak bu tutarın bile gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçlarının oldukça altında kalacağına dikkat çekildi.

Kaybedecek zamanımız yok

WWF açıklamasında, iklim krizinin etkilerinin giderek ağırlaştığı vurgulandı.

Amazon'da daha önce görülmemiş kuraklıklar, Endonezya'daki orman yangınları ve Nepal'de yaşanan ölümcül afetler örnek gösterilerek, "Müzakereler çıkmazlar ve anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleyemezken iklim krizi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Kaybedecek zamanımız yok; acilen harekete geçmemiz gerekiyor" denildi.

Reklam Reklam

Seller nedeniyle can kayıpları 7 kat daha fazla

Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın 'Afetlerin Derinleştirdiği Eşitsizlik' başlıklı raporuna da atıfta bulunularak iklim kaynaklı afetlerin gelişmekte olan ülkeleri daha ağır etkilediği belirtildi.

Rapora göre, eşitsizlik düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde seller nedeniyle yaşanan can kayıpları, diğer ülkelere kıyasla 7 kat daha fazla.

Krediler yerine hibe istendi

WWF, COP31'de alınacak kararlarda gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının önceliklendirilmesini isteyerek, iklim finansmanında borç yükünü artıran krediler yerine hibelerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Reklam Reklam

Açıklamada, "Bu gerçekliği dikkate alan bir COP31 kararı, küresel güney ülkelerine yönelik iklim finansmanının artırılması konusunda açık ve güçlü bir irade ortaya koymalı. Finansmanda, borç yükünü daha da ağırlaştıran krediler yerine hibeler önceliklendirilmeli. Uyum finansmanı 2035 yılına kadar üç katına çıkarılmalı. COP31'de siyasi bir karar alınmasına yalnızca birkaç gün kalmışken gelişmiş ülkeler sorumluluklarını üstlenmeli ve ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması için üzerlerine düşeni yapmalı" ifadelerine yer verildi.

Ekonomi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bulgaristan'daki Tracia-2026 Tatbikatı'na katılıyor

Ekonomi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor: İngiltere'de FTSE 100 düşüşte

Ekonomi

Marmarabirlik 2026/2027 iş yılı nihai alım fiyatlarını açıkladı