Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülkelerin katılması ihtimali gündeme geldi. Endonezya'nın da oluşuma dahil olmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Middle East Eye'ın (MEE) haberinde, Cakarta yönetiminin ittifaka katılım konusunda seçenekleri araştırdığı aktarıldı. Olası katılımın gerçekleşmesi halinde ittifakın etki alanı Orta Doğu'nun dışına taşarak Güneydoğu Asya'ya kadar uzanabilecek.

Türkiye ile savunma iş birliği etkili

Endonezya'nın ittifaka yönelik ilgisinin arkasında Türkiye ile son dönemde derinleşen savunma sanayisi ilişkilerinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Reklam Reklam

İki ülke arasında geçen yıl 48 adet KAAN savaş uçağının tedarikini kapsayan ve 10 milyar doları aşan bir anlaşma imzalanmıştı. Endonezya ayrıca Türkiye'den iki adet İstanbul sınıfı fırkateyn tedarik etmeye hazırlanıyor.

Bu iş birlikleri, Ankara ile Cakarta arasındaki stratejik ilişkilerin savunma alanında giderek genişlediğini ortaya koyuyor.

Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya aynı savunma masasında

Türkiye ile Endonezya arasındaki yakınlaşma yalnızca uçak ve gemi tedarikiyle sınırlı kalmadı. Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar, bu ayın başında savunma sanayisi alanındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Bedir Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Mutabakat kapsamında askeri sistem ve platformların ortak tasarımı, üretimi ve finansmanı konusunda iş birliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor. Böylece dört ülke arasındaki savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanmış oldu.

Reklam Reklam

Endonezya'dan resmi katılım açıklaması yok

Endonezya'nın Mekke Savunma İttifakı'na katılma ihtimali henüz resmiyet kazanmış değil. Endonezya Büyükelçiliği sözcüsü, MEE'ye yaptığı değerlendirmede Cakarta'nın ittifaka katılmakla ilgilenip ilgilenmediğine ilişkin şu aşamada açıklama yapmanın doğru olmayacağını bildirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın kurumsallaşma sürecinin tamamlanmasının ardından yeni ülkelerin katılımına açık olduklarını açıklamıştı. Fidan, bölgesinde barış isteyen ve uluslararası hukuka saygı gösteren ülkeleri aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Reklam Reklam

Gündem

Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Gündem

MHP lideri Bahçeli'den yedi başlıkta çözüm reçetesi: Yağmur Stratejisi'ni açıkladı