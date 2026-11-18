Özgür Özel Adana'da görevden uzaklaştırılan CHP'li Zeydan Karalar'a veryansın etti: Biz ona sahip çıktık o beni karşılamadı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Adana’da görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Karalar’ın kendisini karşılamamasına ve uğurlamamasına sert tepki gösteren Özel, Silivri Cezaevi günlerini hatırlatarak "Zeydan Başkan kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi. Tarih vefa gösterenleri de vefasızlık edenleri de yazar" ifadelerini kullandı.