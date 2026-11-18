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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan IMEI düzenlemesi kapsamında, 1 Ocak 2026'dan bu yana hiçbir mobil operatörden sinyal almayan cep telefonları için süre doluyor. Belirlenen tarihe kadar şebekeye bağlanmayan cihazların IMEI numaraları 31 Aralık 2026 itibarıyla kullanıma kapatılacak.

Cep telefonlarının kullanım durumunu takip eden BTK, uzun süre mobil şebekelerden sinyal almayan cihazlara yönelik uygulamasını sürdürüyor. 2024 yılında mevzuatta yapılan düzenleme doğrultusunda, bir yıl boyunca herhangi bir mobil operatör üzerinden sinyal almayan telefonların IMEI kayıtları pasif duruma düşürülüyor.

Bu uygulama, özellikle eski telefonunu yedek olarak saklayan ve uzun süredir kullanmayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Çekmecede bekleyen telefonlar risk altında

Yeni telefon aldıktan sonra eski cihazını evinde yedek olarak muhafaza eden kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Belirlenen süre boyunca mobil şebekeye bağlanmayan telefonlar, yıl sonunda IMEI blokajıyla karşılaşabilecek.

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Söz konusu uygulama yalnızca akıllı telefonları değil, mobil şebekeye bağlanabilen diğer cihazları da kapsıyor.

Wi-Fi bağlantısı IMEI süresini durdurmuyor

Eski telefonlarını zaman zaman şarj eden veya evdeki Wi-Fi ağına bağlayan kullanıcıların bu işlemlerle cihazlarını aktif tutabileceklerini düşünmesi yanlış.

Çünkü IMEI takibinde esas alınan kriter, telefonun mobil operatör şebekesiyle bağlantı kurması. Dolayısıyla yalnızca kablosuz internet üzerinden kullanılan cihazlar, mobil şebekeden sinyal almama durumunu sürdürüyor.

Telefonun kapanmaması için ne yapılmalı?

Yıl sonunda IMEI kaydının pasif duruma düşmesini istemeyen kullanıcıların cihazlarını mobil şebekeye bağlamaları gerekiyor.

Bunun için öncelikle:

Aktif bir SIM kartın telefona takılması veya geçerli bir e-SIM profilinin tanımlanması gerekiyor.





Cihazın Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom şebekelerinden birine bağlanması gerekiyor.





Telefonun mobil şebeke üzerinden iletişim kurabildiğinin kontrol edilmesi gerekiyor.





Bu işlemler sırasında cihazın gerçekten mobil operatör şebekesinden sinyal aldığından emin olunması önem taşıyor.

IMEI kaydı kapanan telefon yeniden açılabilir mi?

Belirlenen süre sonunda IMEI kaydı pasife alınan telefonlar için yeniden kayıt imkanı bulunuyor. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden BTK'nın sunduğu 1 Yıl ve Üzeri Kullanılmayan Cihaz Kimlik Bilgilerinin Tekrar Kayıtlı Hale Getirilmesi hizmetinden yararlanabiliyor.

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Ancak yeniden aktivasyon sürecinde cihaz sahipliğine ilişkin doğrulama şartları önem taşıyor. Başvuru sırasında cihazın yasal sahibi ve hat sahibi bilgileri kontrol ediliyor.

Özellikle ikinci el piyasasından alınan, faturası bulunmayan veya önceki kayıt sahibine ulaşılamayan telefonlarda yeniden aktivasyon süreci sorun çıkarabiliyor. Bu nedenle yedek telefonunu kullanmaya devam etmek isteyenlerin yıl sonunu beklemeden cihazlarının IMEI durumunu kontrol etmesi gerekiyor.

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