iOS 27.2.1 yayımlandı: Güvenlik düzeltmeleri ve güncelleme alan iPhone modelleri

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Apple, iOS 27.2.1 güncellemesiyle iMessage, Bluetooth ve AirPlay’deki güvenlik açıklarını giderdi. iPad ve Mac için de yayımlanan güncellemeler, hata düzeltmelerine ve kullanıcı verilerinin korunmasına odaklanıyor.

Apple, iOS 27.2.1, iPadOS 27.2.1 ve macOS 27.2.1 yazılım güncellemelerini 9 Kasım 2026’da kullanıma sundu. iPhone, iPad ve Mac cihazlara yönelik sürümlerde, mesajlara izinsiz erişime ve bağlantı güvenliği sorunlarına yol açabilecek açıklar kapatıldı.

iMessage grup sohbetlerinde iki güvenlik sorunu giderildi

Güncellemelerin öne çıkan başlıklarından biri, Apple’ın Mesajlar uygulamasındaki iMessage grup sohbetleri oldu. Uzaktaki bir saldırganın davet edilmediği gruba katılıp mesajları okuyabilmesine neden olabilecek açık giderildi.

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Gruba sonradan eklenen bir kişinin, katılmadan önce gönderilen mesajlara erişmesine yol açabilecek sorun da düzeltildi. Böylece grup sohbetlerine katılım ve geçmiş mesajlara erişimle ilgili iki ayrı güvenlik sorunu ele alındı.

Bluetooth, AirPlay ve uygulama izinlerinde neler değişti?

iOS 27.2.1 ve iPadOS 27.2.1 için yayımlanan güvenlik belgelerinde dokuz düzeltme listeleniyor. Mesajlar uygulamasının yanı sıra şu alanlarda iyileştirmeler yapıldı:

- AirPlay: Bluetooth kapsama alanındaki bir saldırganın eşleştirme kodu denemelerine uygulanan sınırı aşabilmesine neden olabilecek açık kapatıldı.

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- Bluetooth: Bluetooth üzerinden bellek bozulmasına yol açabilecek saldırılara karşı düzeltme yapıldı.

- Uygulama izinleri: App Intents sisteminde, bir uygulamanın hassas kullanıcı verilerine erişmesine imkân tanıyabilecek yetkilendirme hatası giderildi.

- CoreUtils: Kötü amaçlı Bluetooth cihazlarının kullanıcı etkileşimi olmadan eşleşmesine yol açabilecek açıklar kapatıldı.

iOS 27.2.1 hangi cihazlara sunuldu?

iOS 27.2.1, iPhone 11 ve daha yeni iPhone modelleri için yayımlandı. iPadOS 27.2.1 güncellemesinin sunulduğu iPad modelleri ise şöyle:

- 12,9 inç iPad Pro: Dördüncü nesil ve sonrası.

- 11 inç iPad Pro: İkinci nesil ve sonrası.

- iPad Air: Dördüncü nesil ve sonrası.

- iPad: Dokuzuncu nesil ve sonrası.

- iPad mini: Altıncı nesil ve sonrası.

Mac bilgisayarlarda da güvenlik açıkları kapatıldı

Mac kullanıcılarına sunulan macOS Golden Gate 27.2.1 güncellemesi de AirPlay, Bluetooth, CoreUtils ve Mesajlar uygulamasındaki güvenlik sorunlarını ele alıyor. Aynı ağdaki bir saldırganın AirPlay eşleştirme kodu denemelerine getirilen sınırı aşabilmesine neden olabilecek açık da giderilen sorunlar arasında yer alıyor.

Apple, önceki işletim sistemi sürümlerinde kalan Mac kullanıcıları için de macOS Tahoe 26.7.3 ve macOS Sequoia 15.8.3 güncellemelerini yayımladı. Böylece güvenlik düzeltmeleri, en yeni işletim sistemi sürümünün dışındaki cihazlara da ulaştırıldı.