Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo Türkiye'de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan satış fiyatı ve özellikleri

Çift ekranla gelen yeni tasarım anlayışı

Apple, ilk katlanabilir modelinde hem iç hem de dış kullanım için iki ayrı ekran sunuyor. Cihaz kapalı konumdayken 5,4 inç boyutundaki Super Retina XDR OLED dış ekran sayesinde standart bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Telefon açıldığında ise kullanıcıları 7,6 inç büyüklüğünde, iPhone 18 Pro Max'ten yüzde elli daha geniş bir kullanım alanı sunan katlanabilir Super Retina XDR OLED ekran karşılıyor. Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisini ve Hep Açık ekran özelliğini destekliyor. İç ekranda yansımaları minimuma indirmek ve katlanma izini gizlemek amacıyla özel nano-texture cam teknolojisi tercih ediliyor.