Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo Türkiye'de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan satış fiyatı ve özellikleri
Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, 70'ten fazla ülkeyle eş zamanlı olarak bugün Türkiye'de de vitrine çıktı. 9 Eylül'de tanıtılan ve 16 Ekim'de ön siparişe açılan cihaz, yenilikçi çift ekran tasarımı ve A20 Pro işlemcisiyle akıllı telefon pazarında yeni bir dönem başlatıyor.
iPhone Duo Türkiye fiyatları belli oldu
Türkiye pazarında Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulan iPhone Duo, dört farklı depolama kapasitesine sahip. Apple Türkiye'nin resmi mağazasında açıklanan güncel rakamlara göre, cihazın 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 229 bin 999 TL'den alıcı buluyor. Kapasite ihtiyacına göre şekillenen fiyatlandırmada 512 GB'lık versiyon 246 bin 999 TL, 1 TB'lık seçenek ise 280 bin 999 TL etiket taşıyor. Serinin en üst donanımı olan 2 TB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 335 bin 999 TL olarak belirlendi.
Çift ekranla gelen yeni tasarım anlayışı
Apple, ilk katlanabilir modelinde hem iç hem de dış kullanım için iki ayrı ekran sunuyor. Cihaz kapalı konumdayken 5,4 inç boyutundaki Super Retina XDR OLED dış ekran sayesinde standart bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Telefon açıldığında ise kullanıcıları 7,6 inç büyüklüğünde, iPhone 18 Pro Max'ten yüzde elli daha geniş bir kullanım alanı sunan katlanabilir Super Retina XDR OLED ekran karşılıyor. Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisini ve Hep Açık ekran özelliğini destekliyor. İç ekranda yansımaları minimuma indirmek ve katlanma izini gizlemek amacıyla özel nano-texture cam teknolojisi tercih ediliyor.
A20 Pro işlemci ve teknik donanım
Gücünü Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden alan iPhone Duo, 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine ile üst düzey bir performans vadediyor. Cihazın uzun süreli yoğun kullanımlarda performans kaybı yaşamaması için gelişmiş bir soğutma sistemi ve özel buhar haznesi devreye giriyor. Donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği de sunan telefonun ağırlığı 254 gram. Tasarım ölçüleri ise açık konumda 5,2 milimetre, kapalı konumda ise 11,3 milimetre kalınlık olarak dikkat çekiyor. Güvenlik tarafında Touch ID kullanan telefon, kullanıcılara çift eSIM desteği de sağlıyor.
Gelişmiş kamera sistemi
Görüntüleme tarafında da iddialı olan iPhone Duo'nun arka bölümünde 48 MP Dual Fusion kamera sistemi bulunuyor. Bu yapı, 48 MP Fusion ana kamera ve 48 MP Fusion ultra geniş açılı lensten oluşuyor. Ön yüzeyde 12 MP çözünürlüğünde Center Stage destekli bir kamera yer alırken, ana ekranın altına gizlenmiş ekstra bir FaceTime kamerası da görüntülü görüşmeler için kesintisiz bir alternatif sunuyor.
Katlanabilir yapıya özel iOS deneyimi
Katlanabilir tasarımın sunduğu avantajları yazılım tarafında da destekleyen Apple, iOS işletim sistemini bu yapıya göre yeniden şekillendirdi. Geniş iç ekran sayesinde video izlemek ve oyun oynamak daha keyifli hale gelirken, yeni Split View özelliği iki farklı uygulamanın yan yana eşzamanlı kullanılmasına olanak tanıyor.
Geliştirici tarafında atılan adımlarla Netflix, Zoom, Slack ve Instagram'ın Edits uygulaması gibi popüler platformlar iPhone Duo'nun farklı ekran formatlarına uygun şekilde optimize ediliyor. Ayrıca şirket, katlanabilir ekrana özel olarak geliştirilen uygulama ve oyunların App Store üzerinde ayrı bir bölümde öne çıkarılacağını vurguluyor.