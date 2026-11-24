İkinci ara tatil kaldırıldı mı? Öğrenciler ve veliler MEB'in takvimine bakınca şaşırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili kaldırılmadı; uygulama 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle öğrencilere bayram için ayrıca uzatılmış bir tatil süresi verilmeyecek.