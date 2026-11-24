Danimarka Eğitim Bakanlığı, 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, cep telefonu kullanımına izin verilmemesi yönündeki yeni düzenlemenin hayata geçeceği ifade edildi.
Diğer kişisel elektronik cihazlar da kapsamda
Yeni düzenleme, cep telefonlarının yanı sıra internet erişimi bulunan diğer kişisel elektronik cihazları da kapsayacak.
Açıklamada, okulların internet ağlarında da içerik filtreleme sistemi uygulanacağı aktarıldı.
Engellenecek sitelere belediyeler ve okullar karar verecek
Ders saatlerinde sosyal medya, çevrim içi oyun ve alışveriş siteleri gibi eğitimle ilgisi bulunmayan platformlara erişim kısıtlanacak. Hangi internet sitelerinin engelleneceğine ise belediyeler ve okullar karar verecek.
Danimarka Eğitim Bakanı Magnus Heunicke de çocukların sosyal medya, çevrim içi alışveriş ve oyunlar nedeniyle dikkatlerinin dağılmadan eğitim alabilmesi gerektiğini vurguladı.
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