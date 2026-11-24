Fahrettin Tunçten, Teknik Öğretmen Okulundan 1966 senesinde mezun oldu ve 1966’dan 2004’e kadar yaklaşık 38 yıl Motor Meslek Lisesinde öğretmenlik yaptı. Tunçten, “Buradaki meslektaşlarımın birçoğunun da öğretmeniyim; onlarla gurur duyuyorum” dedi. Tunçten ayrıca “Bugün bizlere bu güzel anıları yaşatan Muhittin Ak’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.