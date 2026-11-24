Eskişehir Motor Teknik ve Meslek Lisesi’nden 1981’de mezun olan iş adamı Muhittin Ak, kendisini yetiştiren öğretmenlerini 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında ağırlayarak öğretmenler günlerini kutladı.
Eskişehir Motor Teknik ve Meslek Lisesi’nin 1981 yılı Motor bölümü mezunlarından Muhittin Ak, kendisini yetiştiren öğretmenlerini sahibi olduğu fabrikaya davet etti. Öğretmenler günlerini kutlayan Ak, duyduğu minneti ifade etti.
IHA
Fahrettin Tunçten, Teknik Öğretmen Okulundan 1966 senesinde mezun oldu ve 1966’dan 2004’e kadar yaklaşık 38 yıl Motor Meslek Lisesinde öğretmenlik yaptı. Tunçten, “Buradaki meslektaşlarımın birçoğunun da öğretmeniyim; onlarla gurur duyuyorum” dedi. Tunçten ayrıca “Bugün bizlere bu güzel anıları yaşatan Muhittin Ak’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
IHA
45 Yıl sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadım
Meslek lisesinden mezun olduktan sonra 4 yıl makine mühendisliği eğitimi alan, ardından 2 yıl imalat alanında yüksek lisans yapan Ak, öğretmenlerine, “Burada onları ağırlamak, yıllar önce bana kattığı değerlerin bugünkü eserini göstermek benim için en büyük gurur” dedi.
IHA
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski müdürlerinden Dr. S. Sırrı Kabadayı’nın organize ettiği etkinlikte Ak, üretim alanını gezdirip çalışmalar hakkında bilgi verdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada öğretmenler, Ak’ı Türk sanayisine katkı sunan başarılı bir iş insanı olarak görmekten gurur duyduklarını ifade etti.
IHA
En mutlu günüm bugün
Okulun kıdemli öğretmenlerinden Hacı Sevinç, 29 yıl öğretmenlik yaptı. Sevinç, “benim en mutlu günüm bugün, böyle öğrencilerim varmış, ne mutlu bana!” diyerek öğrencisinin başarıları karşısındaki mutluluğunu dile getirdi.
IHA
Fabrika gezisinin ardından iş yerinde verilen yemekle devam eden programda pasta kesildi ve karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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