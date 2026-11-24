"Kumaşlar asker ve polislerin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi"





Kurt, 2016 yılında hayalini kurmaya başladıkları proje kapsamında, üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kumaşların üretim süreçlerinin tamamlandığını, yün, pamuk ve sentetik lifleri özel geliştirdikleri liflerle bir araya getirmeyi başardıklarını söyledi.





Daha önce farklı liflerin bir arada kullanılmasına yönelik teknik zorlukların bulunduğuna değinen Kurt, "Şu anda elde ettiğimiz kumaşlarda süper ince yün lifi ile bizim özel lifimiz bir araya gelmiş oldu. Ayrıca gümüşü de bu yapıya dahil ettik. Böylece farklı özellikleri bir arada taşıyan kumaşlar elde ettik." dedi.





Kurt, kumaşların öncelikli olarak savunma sanayisinde görev yapan asker ve polislerin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildiğini, sıcak ve soğuk iklim koşullarına uygun iki farklı kullanımı hedeflediklerini vurguladı.





Kumaşların özellikle yaralanma durumunda ilk müdahaleye katkı sağlamasının amaçlandığına işaret eden Kurt, şöyle devam etti:





"Sıcak bölgelerde görev yapan asker ve polislerimiz için yaz aylarında serinlik hissi veren kumaşlar geliştirdik. Olası yaralanma durumunda bu kumaşların kanamayı yavaşlatmasını, antibakteriyel etkiyle mikroorganizmaların etkisini azaltmasını ve yara iyileşme sürecini başlatmasını hedefliyoruz. Erzurum ve Kars gibi kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde görev yapan personelimiz için de 5 dereceye kadar sıcaklık hissi sağlayabilen kumaşlar üzerinde çalıştık. Askerlerimiz bu bölgelerde görev yaparken hem soğuktan korunacak hem de herhangi bir yaralanma durumunda kumaşın kanama azaltıcı ve antibakteriyel özelliklerinden yararlanabilecek."