Kazakistan'da karbonmonoksit zehirlenmesinde üç çocuğunu kaybeden 51 yaşındaki Kumisay Palekeyeva, tüp bebek tedavisiyle yeniden anne oldu.

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Kazakistan’da 51 yaşındaki Kumisay Palekeyeva, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu kaybettiği 3 çocuğunun ardından tüp bebek tedavisiyle yeniden anne oldu.

Aile faciasının ardından gelen doğum haberi Kazakistan basınında gündem oldu.

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre, Palekeyeva Mangıstau bölgesindeki ücretsiz tüp bebek programına başvurdu.

Gerekli sağlık kontrollerinin ardından başladığı tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Palekeyeva, 3 kilo 400 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Mangıstau Bölge Doğum Hastanesi’nin yaptığı açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

“Bu yaşta yeniden çocuk sahibi olabileceğimi hiç düşünmemiştim”

Palekeyeva, yaptığı açıklamada eşiyle birlikte yeniden çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini belirterek, "Bu yaşta yeniden çocuk sahibi olabileceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.

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Doktorların desteği sayesinde eşiyle birlikte yeniden anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde 3 çocuğunu kaybetmişti

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Mangıstau bölgesine bağlı Munaylı ilçesindeki Palekeyeva’nın evinde 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmişti.

Palekeyeva’nın 31 ve 14 yaşındaki kızları ile 20 yaşındaki oğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocuklarına bakan teyzesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olay sırasında Palekeyeva’nın başkent Astana’da, eşinin de iş yerinde olduğu öğrenilmişti.

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