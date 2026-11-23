Nvidia, 23 Kasım 2026'da, kurucu ortağı Jensen Huang'ı, ABD istihbarat teşkilatlarının Çin için casusluk yaptığından şüphelendiği bir kadınla olan ilişkisi nedeniyle istifa etmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra, CEO olarak yeniden göreve getirdi.
TRUMP'IN HUANG'A DESTEĞİ
ABD Başkanı Donald Trump, skandalın ardından Huang'a destek vererek şirkete onu geri getirmesi çağrısında bulunmuştu. Trump, "dünyanın en parlak zihinlerinden biri" diye nitelediği Huang'ın ikinci bir şansı hak ettiğini belirtmişti.
Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın görevine iade edilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.
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