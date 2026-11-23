New York Times, Alice Huang'ın Jensen Huang'la ilişkisi sırasında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle bir yıldan uzun süre iletişimde kaldığını öne sürdü.

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ABD merkezli New York Times gazetesi, casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang'ın, eski Nvidia CEO'su Jensen Huang ile ilişkisi sırasında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle bir yıldan uzun süre iletişimde kaldığını öne sürdü.

Çip üreticisi Nvidia'yı sarsan casusluk skandalına ilişkin tartışmalar, gazetenin yeni haberiyle yeniden gündeme geldi.

Çin istihbaratıyla bir yılı aşkın iletişim

Haberde, Jensen Huang ile ilişki yaşadığı belirtilen Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantısına dair ayrıntılara yer verildi.

Habere göre Alice Huang, eski CEO ile yaşadığı ilişki sırasında Çin'in en üst düzey istihbarat kurumundan bir yetkiliyle bir yıldan uzun süre iletişimde kaldı.

İstihbarat raporlarındaki görüşmelere ilişkin bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Alice Huang'ın 2025 baharından bu yılın sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle iletişimde kaldığı belirtildi.

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Megaspeed hakkında soruşturma yürütülüyor

Alice Huang, daha önce Singapur merkezli Megaspeed International şirketinin yöneticiliğini yapmıştı.

Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri olan şirket, bir dönem milyarlarca dolarlık çip alımı gerçekleştirmişti.

ABD makamları ise Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e kaçak yollarla gönderildiği şüphesiyle 2024 yılından bu yana Megaspeed hakkında soruşturma yürütüyor.

Yasak ilişki iddiası ve Huang'ın istifası

New York Times, 29 Ekim'de yayımladığı haberde ABD istihbarat yetkililerinin Alice Huang'ı Çin adına çalışan bir istihbarat unsuru olarak değerlendirdiğini öne sürmüştü. Gazete, aynı haberde Alice Huang'ın Jensen Huang ile yasak ilişkisi bulunduğunu da iddia etmişti.

Bu haberin ardından Jensen Huang, 8 Kasım'da Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etmiş ve özür dilemişti.

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Nvidia yönetim kurulu da iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlatmıştı.

Huang, 12 Kasım'da CEO'luk görevinden istifa etmiş, yönetim kurulundan da ayrılmıştı.

Trump destek vermişti, soruşturma sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, skandalın ardından yaptığı açıklamada Jensen Huang ile görüştüğünü, Huang'ın da Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılarından haberdar olmadığını söylediğini aktarmıştı.

Trump, 16 Kasım'da gazetecilerin Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasına ilişkin sorusuna, "Buna karşı çıkmam. Jensen’in geri dönmesi kesinlikle kötü bir fikir değil. Bence önemli bir ders aldı" cevabını vermişti.

Nvidia yönetim kurulu ise 17 Kasım'da yaptığı açıklamada Huang'ı yeniden CEO olarak görevlendirmeyi düşünmediklerini duyurmuştu. Huang da aynı gün yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun böyle bir karar alması halinde görevine dönmekten onur duyacağını belirtmişti.

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ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, casusluk iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve Alice Huang'ın Çin adına casusluk yapıp yapmadığı konusunda henüz bir sonuca ulaşılmadığını açıklamıştı.

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