ABD Başkanı Donald Trump, hem Demokrat Partililerin hem de İran'ın yakıt fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığını, seçmenlerin ise bu durumu "anlamadan tetiğe bastığını" belirterek ara seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerinin doğru çıktığını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler nedeniyle Demokratları, seçmenleri ve İran'ı eleştirdi.
Tahminlerinin doğru çıktığını savundu
Trump, "İran, geçen hafta, son bir yılda fırlattığından daha fazla dron ve füze fırlattı. Merak etmeyin, hepsi düşürüldü ve zarara yol açmadılar." ifadelerini kullandı. Demokratların kazanması halinde borsanın düşeceği ve İran'ın "saldırılarında daha agresifleşeceği" yönündeki tahminlerinin de doğru çıktığını savundu.
İranlı liderlerin Demokratların "zayıf ve etkisiz olduğunu ve ülkeyi yok ettiğini düşündüğünü" ileri sürerek, "Hem Demokratlar hem de İranlılar, yakıt fiyatlarını olabildiğince uzun süre yüksek tutmak için sonuna kadar mücadele etti ancak seçimlerden bu yana yakıt fiyatları rekor seviyede düştü." dedi.
Seçmenlerin oy vermeden önce "bu durumu anlamadan tetiğe bastığını" söyleyen Trump, seçimlerin "garip" olduğunu savundu.
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