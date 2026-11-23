Rusya'da petrol tesislerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı, saldırıda bazı tesislerin hasar gördüğü bildirildi.
Tataristan yönetiminin yaptığı açıklamada, bölgenin güneydoğusunda sabah saatlerinde yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Almetyevsk şehri yakınlarındaki petrol depolama tanklarının hedef alındığı, bazı tesislerin hasar gördüğü, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Rostov'da 80'den fazla İHA etkisiz hale getirildi
Krasnosulinskiy ilçesinde düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını bildiren Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, gece saatlerinde bölgede Ukrayna'ya ait 80'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nde Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı, sosyal medyadaki paylaşımlarda öne sürüldü.
Almetyevsk yakınlarındaki petrol depolama tanklarına 19 Kasım'da da İHA'larla saldırı düzenlenmişti. Tesisteki otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyük çaplı yangın önlenmişti.
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