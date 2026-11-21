Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde etkili olan yoğun kar yağışı, ağaçları devirerek yolları kapattı ve yaklaşık 1400 kişi mahsur kaldı.
Yerel medya ve makamların bugün paylaştığı bilgilere göre, eyalete bağlı Kitashiobara köyünde yoğun kar yağışı ağaçların devrilmesine ve yolların ulaşıma kapanmasına yol açtı.
Mahsur kalanların 900'ü bölge sakini
Dağlık yapısı ve turistik cazibesiyle bilinen köyün Urabandai bölgesi ve çevresinde mahsur kalan kişilerin sayısının yaklaşık 1400 olduğu açıklandı.
Mahsur kalanların yaklaşık 900'ünün bölge sakinlerinden, 500'ünün ise otel ve diğer konaklama tesislerinde kalan ziyaretçilerden oluştuğu belirtildi.
Enerji nakil hatları zarar gördü
Devrilen ağaçların enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 700 haneye elektrik verilemediği kaydedildi.
Ağaçların bölgedeki onarım çalışmalarını güçleştirdiği, kurtarma çalışmalarının ise engellendiği bildirildi.
Yerel makamlar, şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.
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