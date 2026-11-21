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Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, İsrail'in "Büyük İsrail" hedefini söylem aşamasının ardından uygulamaya geçirdiğini savundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 35. Arap Ulusal Kongresi'nde çevrim içi konuşma yapan Hayye, bölgedeki gelişmelere ve Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Somut adımların atıldığını söyleyen Hayye, "Büyük İsrail" olarak adlandırılan hedefin artık yalnızca söylemde kalmadığını belirtti.

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Hayye, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'ın da hedef alındığını belirterek İsrail'in saldırılarının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Gazze'de halk temel ihtiyaçlardan yoksun

Hayye, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen topraklarında kalmaya ve haklarını savunmaya devam ettiğini, halkın ise gıda, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını ifade etti.

Hayye, Hamas ve diğer Filistinli grupların geçen yıl ateşkes anlaşmasını halkı İsrail saldırılarından korumak ve zorla yerinden edilmesini önlemek amacıyla kabul ettiğini hatırlattı, buna rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve açlığı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.

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Hayye, uluslararası toplumun Gazze'de yaşananlara karşı tutumunu da yetersiz bulduğunu dile getirdi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki girişimler

Hayye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri topraklarından çıkarmaya, evlerine el koymaya ve işgalini genişletmeye çalıştığını, Doğu Kudüs'teki cami ve kiliselerin de "Yahudileştirme" girişimleriyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıların giderek arttığına dikkat çeken Hayye, direnişin Filistinlilerin haklarını korumak ve kutsal mekanları işgalden kurtarmak için gerçek bir seçenek olduğunu söyledi.

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