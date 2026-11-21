İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, izin verilmeyen bölgede Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgede ABD'nin yönlendirmesiyle seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı, daha sonra tankerde yangın çıktığı belirtildi.
Gemilere yasaklı bölge uyarısı
Devrim Muhafızları Ordusunun Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nı gözetlediği de açıklamada yer aldı, gemilerin mayınlara çarpmasının nedeni olarak izinsiz rotayı tercih etmeleri ve ABD'ye güvenmeleri vurgulandı.
Gemi kaptanlarına ve sahiplerine Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgede mayın tehlikesi bulunduğu hatırlatıldı, izin verilmeyen rotaların kullanılması halinde meydana gelebilecek hasarlardan kendilerinin sorumlu olacağı vurgulandı.
Boğaz 12 Temmuz'da yeniden kapatılmıştı
Hürmüz Boğazı'nı 12 Temmuz'da tekrar kapatan İran, bu adımı ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine atmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rotanın dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.
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