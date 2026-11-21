Gazze kentindeki "Eknan" ekibi, çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için insani yardım kolilerinden sıra ve sandalye üretmeye yönelik girişim başlattı; girişimin gerekçesi, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde eğitim malzemelerindeki yetersizlik ve ahşabın girişine getirilen kısıtlamalar oldu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı bir okulda üretim yapan ekibin sorumlusu Rim Ca'rur, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'ye ahşap ve mobilya yapımında kullanılan malzemelerin girişinin engellendiğini söyledi.
Koliler yeniden değerlendirildi
Ca'rur, eğitim sürecinde yaşanan zorluklara çözüm üretmek amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.
Söz konusu kısıtlamaların ekibi alternatif arayışlara yönelttiğini ifade eden Ca'rur, çocukların eğitim faaliyetleri sırasında faydalanabilmesi için insani yardım kolilerinin yeniden değerlendirilerek sıra ve sandalye yapımında kullanıldığını kaydetti.
Yapılan sıra ve sandalyeler sınıfa yerleştirildi, öğrenciler de yardım kolilerinden yapılan sıralarda ders yaptı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.