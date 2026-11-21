Gazze'de "Eknan" ekibi, ahşap girişinin kısıtlanması nedeniyle insani yardım kolilerinden yaptığı sıra ve sandalyeleri öğrencilerin kullanımına sundu.

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Gazze kentindeki "Eknan" ekibi, çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için insani yardım kolilerinden sıra ve sandalye üretmeye yönelik girişim başlattı; girişimin gerekçesi, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde eğitim malzemelerindeki yetersizlik ve ahşabın girişine getirilen kısıtlamalar oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı bir okulda üretim yapan ekibin sorumlusu Rim Ca'rur, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'ye ahşap ve mobilya yapımında kullanılan malzemelerin girişinin engellendiğini söyledi.

Koliler yeniden değerlendirildi

Ca'rur, eğitim sürecinde yaşanan zorluklara çözüm üretmek amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Söz konusu kısıtlamaların ekibi alternatif arayışlara yönelttiğini ifade eden Ca'rur, çocukların eğitim faaliyetleri sırasında faydalanabilmesi için insani yardım kolilerinin yeniden değerlendirilerek sıra ve sandalye yapımında kullanıldığını kaydetti.

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Yapılan sıra ve sandalyeler sınıfa yerleştirildi, öğrenciler de yardım kolilerinden yapılan sıralarda ders yaptı.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de ahşap girişine kısıtlama getirilmesi nedeniyle, bir kadın insani yardım kolilerini keserek öğrenciler için sıra ve sandalye üretiyor.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de ahşap girişinin kısıtlandığı dönemde, insani yardım kolilerinden sıra ve sandalye üreten "Eknan" ekibinden bir kadın kolileri hazırlıyor.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de ahşap girişine kısıtlama getirilmesi üzerine, insani yardım kolilerinden üretilen karton sıra ve sandalyeler, İHH'ye bağlı okulda öğrencilerin eğitimi için kullanılıyor.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de bir çocuk, ahşap girişinin kısıtlandığı Gazze Şeridi'nde insani yardım kolilerinden üretilen sırayı taşıyor.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de insani yardım kolilerinden yapılan sıralarda ders gören öğrenciler, İHH'ye bağlı okulda eğitimlerine çadır sınıfta devam ediyor.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de ahşap girişine kısıtlama getirilmesi nedeniyle insani yardım kolilerinden yapılan sıralarda ders yapan öğrenciler

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de ahşap girişine kısıtlama nedeniyle insani yardım kolilerinden yapılan sıralarda ders gören öğrenciler, Eknan ekibinin girişimiyle eğitimlerine devam ediyor.

Saeed M. M. T. Jaras Anadolu Ajansı Gazze'de ahşap girişinin kısıtlanması nedeniyle, insani yardım kolilerinden sıra ve sandalye üreten "Eknan" ekibinden bir kadın, kolilerle çalışırken görüldü.

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