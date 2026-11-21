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Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 9 artışla 74 bin 736'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son 48 saatte 9 cenaze hastanelere getirildi

Bakanlığın açıklamasına göre, son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 9 Filistinlinin cenazesi getirilirken 55 kişi yaralandı.

Açıklamada aktarıldığına göre, Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1671'e, yaralananların sayısı 6 bin 62'ye yükseldi; aynı dönemde enkaz altından 851 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Saldırıların başlangıcından bu yana toplam can kaybı 74 bin 736'ya, yaralı sayısı ise 176 bin 194'e ulaştı.

Açıklamada ayrıca, 14 Kasım'dan bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 12 kişinin daha toplam ölü sayısına eklendiği kaydedildi.

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Nusayrat yakınlarında yeni askeri saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yeni bir askeri saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Gazze'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyor

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini "Sarı Hat" ifade ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyip işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

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Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını belirtiyor; İsrail'in "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söylüyor.

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