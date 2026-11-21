İsrail ordusunun, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri ağır 7 Filistinli yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamplara İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail tanklarından yerinden edilenlerin çadırlarına yoğun ateş açılması sonucu bir kadın ile bir çocuk yaralandı. Mevasi'nin güneyine İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen bombardımanda biri ağır 3 Filistinli yaralandı.
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