BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya dair yaptığı açıklamada, BM Kadın Birimi raporlarının, Gazze’deki her dört haneden birinin sorumluluğunun sadece kadınların omuzlarında olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Kadınların başında bulunduğu ailelerin yetersiz barınaklarda yaşama olasılığının daha yüksek olduğuna işaret eden Haq, “Bu büyük bir psikolojik yük teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 75 bini aşkın Filistinliyi öldürürken 175 binden fazla Filistinliyi yaraladı. 10 Ekim 2025’te ateşkes ilan eden işgal ordusu buna rağmen saldırılarını sürdürerek ateşkesten beri yaklaşık 1700 Filistinliyi daha katletti.

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