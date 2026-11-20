Gazze'deki 2,1 milyon Filistinli, 110 kilometrekareye sıkışmış durumda

Katil İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle Ekim 2023'ten beri defalarca yerinden edilen Filistinli aileler, İsrail ordusunun saldırılarını Gazze Şeridi'nin orta kesimine doğru genişletmesiyle bir kez daha sığınacak yer arıyor.