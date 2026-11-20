Irak'ta ortak güvenlik güçleri, yeniden konuşlanma planı kapsamında Babil vilayetinin kuzeyinde yer alan ve petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesine girmeye başladı.
Güvenlik birimleri, bölgede yeniden konuşlanmak amacıyla harekete geçti.
Irak güçlerinin bölgeye girdiği sırada Ketaib Hizbullah üyeleri de hazır bulundu.
Karargah faaliyete geçti, 5 yetkili görevden alındı
Curf es-Sahar Kontrol Karargahı Komutanı Korgeneral Ahmed Hatem Hamid, bölgedeki güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni komuta karargahının faaliyete geçtiğini daha önce duyurmuştu.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan ise Enerji Polisinin Curf es-Sahar'daki petrol boru hatlarının güvenliğini sağlamaya başladığını bildirmişti.
Maan, bölgeye ulaşımı sağlayan ana yolun yarın saat 06.00'dan itibaren vatandaşların kullanımına açılacağını da belirtmişti.
Bölgede güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla karar verilmişti.
Zeydi, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.
Ketaib Hizbullah iddiaları reddetmişti
Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları), hakkındaki petrol kaçakçılığı iddialarını reddetmiş, hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.
Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezleri bulunduğu öne sürülüyor.
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