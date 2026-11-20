Haftalık mesai gününün 5'e indirilmesini, 2 gün izin verilmesini ve haftalık çalışma saatlerinin kademeli olarak azaltılmasını, çalışanların maaşlarında kesinti yapılmaksızın öngören kararnameye Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dün imza attı.
Çalışma saatleri iki aşamada düşecek
Kararname, Kongre tarafından ekim ayında onaylanan anayasa değişikliğinin uygulanma esaslarını ve yeni çalışma düzenine geçiş sürecini belirliyor.
Kararnameye göre 16 Aralık 2026'da 44 saatten 42 saate düşecek haftalık azami çalışma süresi, 16 Aralık 2027'de 40 saate inecek.
Çalışanlar her iki aşamada da haftada 2 gün dinlenme hakkına sahip olacak.
Taban ücretler korunacak
Lula, başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, değişikliklerle çalışma hayatının daha insani hale getirilmesinin, çalışanlara saygı gösterilmesinin ve yeterli dinlenme süresine sahip olmalarının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.
Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ise her meslek grubu için belirlenen taban ücretlerin korunacağını, hiçbir çalışanın ücretinde kesinti yapılamayacağını vurguladı.
14,8 milyon Brezilyalı işçinin mevcut düzende haftada 6 gün çalışıp 1 gün izin yaptığı, 21,7 milyon kişinin ise halihazırda haftada 5 gün çalışmasına rağmen 44 saat mesai yaptığı bildirildi.
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