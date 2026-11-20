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ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini sekteye uğratan bir dizi teknoloji kesintisinin ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'u görevden aldı.

Kesintiler ülke genelini etkiledi

Küresel çapta yaşanan bir kesinti, yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkiledi.

İletişim arızaları nedeniyle ülke genelinde uçuşlar durduruldu ve yaklaşık 20 bin sefer aksadı.

Binlerce müşteri, birçok büyük ABD bankasındaki çevrimiçi hesaplarına erişimde sorun yaşadığını bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kullandığı yüksek gizlilik dereceli iç iletişim ağı da devre dışı kaldı.

Hükümet yetkilileri ise yaşanan kesintilerin koordineli veya devlet destekli bir saldırı değil, bakım ve teknik değişikliklerle ilgili ayrı ayrı hizmet kesintileri olduğunu ifade etmişti.

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Miller'ın baskı yaptığı aktarıldı

Ağustos 2025'ten bu yana Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü Ofisi'ni yöneten Cairncross'un ofisi, bu yılın mart ayında siber saldırı önlemlerine öncelik veren bir ulusal siber strateji yayımlamıştı.

Basına konuşan iki kaynak, ayrılığın dostane şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

İki Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'ın, Cairncross'un görevi yerine getirmek için güçlü siber yetkinliklerden yoksun olduğu gerekçesiyle bu değişiklik için baskı yaptığını aktardı.

Yeni isim Kirsten Davies

Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev yapan Kirsten Davies'i, ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump yeni ulusal siber güvenlik direktörü olarak belirledi.

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Davies'in bu göreve resmen başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Davies, X'te yaptığı paylaşımda Trump'a, Miller'a ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e teşekkür etti.

Davies, "Önümüzdeki fırsat, gelecek nesiller boyunca siber alana hakim olmak. Ancak bunu modernleşerek ve büyük ulusumuzun dayandığı temellere dayanıklılığı yerleştirerek başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Davies'i Beyaz Saray görevi için tebrik ederek, "ABD’nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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