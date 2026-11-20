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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'ya fiilen üye olmadan üyeliğe yakın bir statü kazanmasını sağlayacak herhangi bir formülü Ukrayna için dahi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, Ukrayna krizini değerlendirdi.

Avrupalı yetkililere Moskova daveti

Ryabkov, bu konuda çalışmaları yürüttüklerini dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı yetkililerin Moskova'ya davet edildiğini bildirdiğine dikkati çekti.

Rusya'nın Batı'ya yönelik talepleri konusunda konuşan Ryabkov, "Güvenliğin bölünmezliği talebinden vazgeçilemez. Diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmek mümkün değil. Bu ilke, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile temaslarımızda sergilediğimiz yaklaşımın temelini oluşturuyor." dedi.

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Rusya'nın NATO talebi değişmez

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Ryabkov, şöyle devam etti:

"Ukrayna’nın NATO'ya fiilen üye olmadan üyeliğe yakın bir statü kazanmasını sağlayacak herhangi bir formülün bulunması dahi Rusya için kabul edilemez. Güvenlik garantilerini öncelikle kendi ülkemizin güvenliğinin sağlanması açısından ele alıyoruz. Ukrayna'ya gelince, Kiev’in her şeyden önce NATO'ya katılmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin talebimizin değişmez olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde, güvenlik garantileri meselesi istişare edilir."

Ryabkov ayrıca, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin ikinci turunun yapılması hususunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

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