Arap Koalisyonu, Husilere ait 5 İHA ve bir balistik füzenin Riyad ve ülkenin güneyini hedef alan saldırıda hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad ve ülkenin güney bölgelerine fırlatılan 5 insansız hava aracının (İHA) ve bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Maliki'ye göre, Riyad ve ülkenin güneyini hedef alan 5 İHA ile bir balistik füze hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildi.

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Hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı

Söz konusu hava araçlarının ve füzenin nerede etkisiz hale getirildiği ile saldırılarda hasar oluşup oluşmadığı açıklamada paylaşılmadı.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de kriz, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da bunun üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

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Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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