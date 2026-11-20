İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu ortak saldırı için Trump'a baskı yapıyor

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yıl sonundan önce İran'a yönelik 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yapıyor. Washington yönetiminin temkinli yaklaştığı, İsrail ordusunda ise yıpratma savaşı endişesi ve gizli bir tahliye protokolünün gündemde olduğu belirtildi.