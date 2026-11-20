Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Lahic vilayeti açıklarında bir botu hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin yaralandığını, 19 sivilin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, Lahic vilayetinin Ras el-Ara bölgesi açıklarında bir botu hedef aldığı Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada belirtildi.
Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk
Açıklamada, 4 kişinin yaralandığı saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ölenlerin ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.
Yemen'deki çatışmalar
Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Yemen'de kriz derinleşmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, bunun üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Ülkede Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanmıştı, ancak temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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