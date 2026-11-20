Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Suriye’de yıllarca süren savaş nedeniyle büyük zarar gören sağlık sisteminin yeniden kurulmasında Türkiye’de yetişen Suriyeli doktorlar da görev alacak. Suriyeli Doktorlar Derneği, Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan hekimlerin ülkelerine katkı sağlaması için çalışma başlattı. Türkiye ve Suriye’deki sağlık yetkilileriyle yürütülen görüşmelerde doktorların istihdamı, sağlık personelinin eğitimi ve organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesi ele alınıyor.

SURİYE’DE ÇALIŞACAKLAR

Çalışmanın ilk aşamasında Türkiye›de eğitim alan Suriyeli doktorların istihdamı bulunuyor. Dernek yönetimi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile yaptığı görüşmede, bu doktorların Suriye'de faaliyet gösteren Türk kamu hastanelerinde çalışmasını gündeme getirdi. Gerekli yasal şartların sağlanması halinde hekimler, Türkiye›de kazandıkları bilgi ve deneyimi ülkelerindeki hastaların tedavisinde kullanabilecek.

İKİ ÜLKEDE GEÇERLİ

Çalışmanın ikinci ayağında Türkiye’deki deneyimli doktorların Suriye’ye giderek sağlık çalışanlarına eğitim vermesi, eğitimlerini başarıyla tamamlayan hekimlerin ise ileri uygulamalar için Türkiye’deki hastanelerde eğitim alması planlanıyor. Programı tamamlayan doktorlara iki ülkenin sağlık bakanlıklarınca tanınan sertifikalar verilmesi hedefleniyor.

Reklam Reklam

Derneğin üzerinde çalıştığı en önemli projelerden biri ise Suriye’de kapsamlı bir karaciğer nakli merkezi kurulması. Suriye Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmada, Türkiye’de görev yapan Suriyeli uzmanlardan yararlanılması planlanıyor.

12 şehirde doktorlarla buluştular

Suriyeli Doktorlar Derneği, yaklaşık bir yıllık hazırlığın ardından 7 Kasım’da İstanbul’daki İbn Haldun Üniversitesi’nde kuruluş kongresini gerçekleştirdi. Dr. Adil Alsaeedi başkanlığındaki dernek, kuruluş öncesinde Türkiye’nin 12 şehrinde Suriyeli doktorlarla bir araya geldi. Kongre öncesi düzenlenen toplantıya 150’den fazla hekim katıldı. Kuruluş kongresinde Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Hatib ve Bilal Erdoğan da yer aldı. El-Hatib, Türkiye’de eğitim alan Suriyeli doktorların ülkelerinin sağlık sisteminin yeniden kurulmasında önemli görevler üstlenmesini beklediklerini söyledi.

Reklam Reklam

Hayat

Şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebilir: Uzmanından kritik uyarı

Hayat

Araştırma: Kronik yalnızlık 65 yaş üstünde demans riskini yüzde 38 artırdı

Hayat

Endoskopik ultrasonografiyle milimetrik tümör ve taş tespit edilebiliyor