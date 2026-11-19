Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateşte bir Filistinli çocuk yaralandı.
11 yaşındaki Kusay Kadih, kolundan yaralandıktan sonra tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateşte bir Filistinli çocuk yaralandı.
11 yaşındaki Kusay Kadih, kolundan yaralandıktan sonra tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.
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