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İsrail'in devam eden işgalinin ve saldırılarının, Lübnan ordusunun güneydeki konuşlanmasını tamamlama ve devlet otoritesini tüm ülke topraklarında tesis etme çabalarını aksattığını Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel bildirdi.

Heykel, ülkenin bağımsızlığının 83. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürdüğünü, tekrarlanan saldırıların can kayıplarına ve yıkıma yol açtığını, halkın köylerine dönüşünü engellediğini ifade etti.

Ülke topraklarının tamamında egemenliğin yeniden tesis edilmesinin vazgeçilmez bir ulusal öncelik olduğunu vurgulayan Heykel, ordunun görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

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Ulusal birliğin ve iç istikrarın korunması gerektiğine dikkati çeken Heykel, vatandaşları ordu etrafında kenetlenmeye ve ülkenin birliğini tehdit eden kışkırtma girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İsrail 2 Mart'ta saldırılara başlamıştı

Ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal eden İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatmıştı.

Lübnan hükümetinin açıklamasına göre, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşmıştı.

17 Nisan'da yürürlüğe giren Lübnan-İsrail ateşkesi, sonraki dönemde birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının 12 Ekim'deki son açıklamasına göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişi hayatını kaybetmişti.

Çerçeve anlaşma 26 Haziran'da imzalanmıştı

Öte yandan İsrail ve Lübnan, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma"yı 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda imzalamıştı.

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Anlaşmada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesi ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesi öngörülüyor.

Buna karşın İsrail, varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

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