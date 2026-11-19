Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, Tiflis'te 5 katlı apartmandaki patlamada biri ağır 4 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan 7 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldığını…

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir apartmanda meydana gelen patlamada biri ağır 4 kişi yaralandı, enkaz altında kalan 7 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sabah saatlerinde Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanda patlama yaşandı.

Enkaz altında 7 kişi var

Patlamanın ardından olay yerine gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tamazaşvili, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını söyledi. Enkaz altında kalan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını da dile getirdi.

Bakan, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını belirtti.

Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Enkaz altında kalanların yakınları ile çok sayıda vatandaşın olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

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