ABD'li Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers, Pentagon'un talep ettiği 350 milyar dolarlık ek bütçenin Kongreden geçmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

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Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers, Savunma Bakanlığının (Pentagon) talep ettiği 350 milyar dolarlık ek bütçenin Kongreden geçmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre Rogers, konuya katıldığı bir etkinlikte değindi.

Savunma Bakanlığının bütçe uzlaşma süreci kapsamında talep ettiği 350 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının Kongreden geçmeyeceğini Rogers ifade etti.

Talep 100 milyar dolara düşerse

Rogers, bütçe uzlaşma tasarısının çıkarılmasının hala mümkün olduğunu söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talebi 100 milyar dolar civarına düşürmesi halinde tasarının Kongreden geçmesi için bir yol bulunabileceğini belirtti.

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Böylece bütçe uzlaşma sürecinde yer alan temel programların 1,15 trilyon dolarlık Pentagon ana bütçesine dahil edilmesinin kolaylaşacağını Rogers aktardı.

Venezuela ve İran kaynaklı gelişmelerin ABD savunma bütçesinde oluşturduğu açığı kapatacak şekilde tasarının öncelikle daraltılması gerektiğini söyledi Rogers.

Savunma alanına ayrılması öngörülen 350 milyar dolarlık ek bütçe; Altın Kubbe (Golden Dome) projesini, kritik maden tedarik zincirlerinin ülkeye geri kazandırılmasını, mühimmat üretiminin artırılmasını ve askeri personelin yaşam koşullarının iyileştirilmesini kapsıyor.

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