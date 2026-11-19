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Ukrayna'ya sağladığı askeri destek nedeniyle teknoloji ve yazılım şirketi Palantir'in çalışanlarını takip ederek Rusya adına istihbarat toplamakla ABD'de bir Rus vatandaşı suçlandı.

Rus vatandaşı Igor D'iu hakkında yabancı bir hükümet adına izinsiz faaliyet yürütmek, komplo kurmak, eyaletler arası takip ve kimlik belgelerinde sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldığı, ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada bildirildi.

Meksika üzerinden girdiği öne sürüldü

D'iu'nun yaz aylarında yasa dışı yollarla Meksika üzerinden ABD'ye girdiği, Telegram üzerinden iletişim kurduğu suç ortaklarından talimat, ekipman ve para aldığı öne sürüldü.

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Şirketin adı mahkeme belgelerinde açıklanmazken, ABD basınına konuşan kaynaklar D'iu'nun takip ettiği şirketin, Ukrayna'ya Rus hedeflerinin belirlenmesi ve askeri operasyonların yürütülmesi için yazılım desteği sağlayan Palantir olduğunu kaydetti.

D'iu'nun şirket çalışanlarının adreslerini araştırdığı, bazılarını iş çıkışında takip ettiği ve şirket hakkında bilgi toplamaya çalıştığı iddia edildi.

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