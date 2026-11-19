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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail askerleri, Filistinlilere ait ev ve yapıları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, Bureyc Mülteci Kampı'nın İsrail askerlerinin girdiği kuzey bölgesinde ve Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda iki şiddetli patlama sesi duyduklarını söyledi.

Megazi'nin doğusunda evler yıkıldı

Kaynaklar, bölgede büyük hasar meydana geldiğini, İsrail askerlerinin Megazi'nin doğusunda boşaltılmış bazı evleri “quadcopter” tipi insansız hava araçlarının (İHA) attığı patlayıcı kutularla yıktığını aktardı.

Han Yunus'ta bir kadın yaralandı

Sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde bulunan Hamed Konut Kenti'nde evlere ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açması sonucu bir kadının yaralandığını bildirdi.

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Günler önce Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde sivillerin toplandığı alana İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda yaralanan Ahmed Ebu Armana'nın hayatını kaybettiğini ise Aksa Şehitleri Hastanesinden bir sağlık kaynağı belirtti.

İsrail karadan saldırıyla ateşkesi ihlal ediyor

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), yaptığı açıklamada Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, “Sarı Hat” yakınındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD planının ilk aşaması kapsamında, İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisi “Sarı Hat” adıyla anılıyor.

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Gazze topraklarının yaklaşık yüzde 70'i kontrol altında

İsrail ise anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor, işgalini genişletiyor ve 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını belirten Filistin tarafı, “Sarı Hat”ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini söylüyor.

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