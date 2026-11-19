Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü partilerinden milletvekillerini Genel Kurul salonundan çıkartarak "Yeni kurallara alışın." dedi.

Milletvekilleri, konuşmaları sırasında Tıybi'ye ve Filistinli vekillere "terör destekçisi" dedikleri gerekçesiyle salondan çıkartıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin liderlerinden Tıybi, Meclis Genel Kurulunda oturumu yönetirken aşırı sağcı milletvekillerinin sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

Reklam Reklam

Müdahale eden Tıybi, Likud Partisinden Almog Cohen, Ofir Katz ve Erez Tadmor ile Yahudi Gücü Partisinden Hanamel Dorfman'ı oturumdan dışarı çıkarttı.

"Yeni kurallara alışın"

Kürsüde oturumu yöneten Tıybi'ye "Sen Meclis Başkanı değilsin, terör başkanısın." diyen Yahudi Gücü Milletvekili Dorfman, kürsüden indirilerek Genel Kurul dışına çıkarıldı.

Tıybi, Ben-Gvir'i işaret ederek "Terörden hüküm giymiş tek bir milletvekili var, o da senin partinin başkanı." diye konuştu ve Meclis Başkanı'na "terör destekçisi" demenin yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Reklam Reklam

Aşırı sağcı vekillere seslenen Tıybi, "Ben oturum yönetirken kimse bir milletvekiline terör destekçisi diyemez. Yeni kurallara alışın." ifadelerini kullandı.

Likud'un 3 vekili dışarı çıkarıldı

Genel Kurul salonundan çıkarılan diğer isimler, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden milletvekilleri Katz, Cohen ve Tadmor oldu.

Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "terör destekçisi" dediği için Katz'ı kürsüden indirtip dışarı çıkarttırdı.

Reklam Reklam

Cohen ve Tadmor ise sözlü sataşmada bulunup "hain" ve "terör destekçisi" ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

Reklam Reklam

Dünya

NYT: Trump İran'a yeni geniş çaplı saldırı planını değerlendiriyor

Dünya

NSA'daki kesintinin Orta Doğu operasyon tesisini etkilediği öne sürüldü

Dünya

Husilerin Riyad'a füze saldırısı: Düşen parçalar maddi hasara neden oldu