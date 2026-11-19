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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgalini ateşkesle belirlenen "Sarı Hat"ın ötesine taşıdığını İsrail ordusu açıkladı.

Sivilleri bir kez daha yerinden eden yeni saldırının, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa Gazze'nin orta kesiminde başlatıldığını İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından belirtti.

Tünelin imhası gerekçe gösterildi

Waweya, saldırıyı İsrail ordusuna yönelik acil tehdit oluşturduğu öne sürülen bir tüneli imha etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini savundu, ordunun saldırı öncesinde bölgedeki bir yolu kapattığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına uygun şekilde konuşlandığını ileri süren Waweya, bölgedeki saldırılarını "acil tehditleri ortadan kaldırmak" gerekçesiyle sürdüreceklerinin mesajını verdi.

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Nusayrat'ın kuzeydoğusunda saldırı

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) yaptığı açıklamayla duyurulmuştu.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD planının ilk aşamasında, İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini "Sarı Hat" ifade ediyor.

Buna karşın İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor, işgalini genişletirken 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

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İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını belirten Filistin tarafı, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini söylüyor.

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